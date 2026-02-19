US Avellino il programma degli allenamenti

L’U.S. Avellino 1912 rende noto il programma di allenamenti della prossima settimana. La squadra si allenerà nei seguenti orari: Giovedì 19 febbraio: allenamento pomeridiano alle ore 15:00 (porte chiuse); Venerdì 20 febbraio: allenamento pomeridiano alle ore 15:00 (porte chiuse); Da definire il programma di sabato 21 febbraio. Avellino-Pescara, i tifosi biancoverdi applaudono gli ospiti. Gorgone: «È stato un gesto di sportività incredibile» .🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: U.S. Avellino, ripresa degli allenamenti: il programma

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: US Avellino 1912, arriverà l’esonero per Biancolino dopo il ko contro il Pescara; Avellino, esonerato Biancolino: è ufficiale, corsa a quattro per la sostituzione; Il Frosinone vince ad Avellino e torna secondo: è 3-1. Le pagelle; L'Avellino esonera Biancolino: il comunicato ufficiale.

Avellino, Davide Ballardini è ufficialeL’Us Avellino 1912 è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a mister Davide Ballardini. Nato a Ravenna il 6 gennaio 1964, ha iniziato la carriera di allenato ... irpinianews.it

U.S. Avellino, ore decisive per la scelta del nuovo allenatore: favorito PagliucaIl tecnico toscano, negli ultimi due anni alla Juve Stabia, ha superato Fabio Caserta, anch’egli gradito al club biancoverde ... today.it

Cambio di location per lo spettacolo in programma per giovedì 19 febbraio #Avellino facebook