Ripartono i Treni del mare | 10 corse giornaliere fra Lombardia e Liguria

Bergamo. Più collegamenti nei weekend con l’Aeroporto di Malpensa e con i laghi e il ritorno dei “Treni del mare” fra Lombardia e Liguria: da sabato 28 e domenica 29 marzo, con l’inizio della bella stagione, Trenord aumenta l’offerta di corse a disposizione dei viaggiatori del tempo libero. Il potenziamento risponde alla crescente domanda di mobilità registrata nei fine settimana e nei festivi. Gli orari delle corse aggiuntive sono disponibili su trenord.it e App Trenord. I “Treni del mare” fra Lombardia e Liguria. Dal 28 marzo ripartono anche i “Treni del mare”, che torneranno a collegare Lombardia e Liguria ogni sabato e nei festivi. L’offerta sarà di cinque coppie di treni al giorno, effettuate in collaborazione da Trenitalia e Trenord. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Tornano i treni del mare: dal 28 marzo nel weekend da Bergamo alla LiguriaRipartono dal 28 marzo i Treni del mare di sabato e nei festivi, con cinque coppie di treni al giorno, effettuate in collaborazione da Trenitalia e Trenord. ecodibergamo.it

Prossima fermata "Treni del Mare". Dal 28 marzo fino al 27 settembre i convogli di Trenord collegano la Lombardia con la Liguria ogni sabato e nei festivi. Si tratta di 10 treni in più, 5 corse, andata e ritorno, che circoleranno sino a domenica 28 settembre, finan facebook

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