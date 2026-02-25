Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia arrivano su Switch e Switch2 per il trentesimo anniversario del brand

Il 27 febbraio si celebrerà il trentesimo anniversario dal lancio in Giappone di Pocket Monsters, nelle due versioni Rosso e Verde, su GameBoy vedendo nascere quello che – dopo un rebranding- oggi è uno dei franchise più conosciuti al mondo: Pokémon. In vista di questo importante anniversario, Nintendo ha annunciato l’arrivo su entrambe le generazioni di Nintendo Switch di Pokémon versione Rosso Fuoco e Pokémon versione Verde Foglia, i remake del duo originale che furono lanciati 22 anni fa su Game Boy Advance, permettendo ai giocatori di tornare nel Kanto e rivivere l’avventura che ha dato vita a tutto (con gli aggiornamenti del 2024). Entrambi saranno disponibili dal 27 febbraio, nella sola versione digitale, e acquistabile dal Nintendo eStore a 19,99€. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche:

Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia arrivano su Nintendo Switch e Switch 2, ecco il trailer ufficiale

Pokemon Rosso Fuoco e Verde Foglia arrivano su Switch

Temi più discussi: Ritornano Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, stavolta su Nintendo Switch; Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia arrivano su Nintendo Switch: eShop già aggiornato; Pokemon Rosso Fuoco e Verde Foglia in arrivo su Nintendo Switch, ecco quando; Hai nostalgia dei Pokémon classici? Ecco perché dovresti giocare RossoFuoco e VerdeFoglia.

Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia: Guida per livellare velocementeIn Pokémon Versione Rosso Fuoco e Pokémon Versione Verde Foglia, la crescita dei Pokémon è legata esclusivamente ai punti esperienza ottenuti durante le ... gamerbrain.net

Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia tornano su Switch (1 e 2) per il 30° anniversarioRosso Fuoco e Verde Foglia tornano il 27 febbraio 2026 su Switch e Switch 2 per il 30° anniversario Pokémon. Ecco tutti i dettagli. smartworld.it

Nintendo ha annunciato l'uscita di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia su Switch, ed è già un successo. Si tratta dei giochi più venduti sull'eShop — e questo è un problema. È un problema perché manda un segnale chiaro all'azienda — non solo a Nintend - facebook.com facebook

Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia sono già i più venduti sull'eShop di Nintendo Switch x.com