Durante un dibattito televisivo, un commentatore ha affermato che un deputato di Fratelli d’Italia si riferisce a un “sistema clientelare” come consuetudine, suggerendo che è abituato a utilizzarlo. Ha aggiunto che, se fosse stato un caso isolato, il partito avrebbe preso provvedimenti, ma così non sarebbe. La discussione si è concentrata su pratiche legate alle modalità di gestione politica.

“ Il deputato di Fratelli d’Italia parla di ‘solito sistema clientelare’ perché evidentemente è abituato a impiegarlo, altrimenti direbbe: ‘Per stavolta usiamo il sistema clientelare'”. Così, a Otto e mezzo (La7), il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta l’intervento del deputato di Fratelli d’Italia Aldo Mattia, pronunciato nei giorni scorsi a Genzano di Lucania, in Basilicata, durante un incontro a sostegno del Sì al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo. Il parlamentare meloniano, concludendo il suo discorso davanti a dirigenti e simpatizzanti locali, ha invitato a mobilitare voti “con gli argomenti”, aggiungendo che, se questi non fossero bastati, si sarebbe potuto ricorrere “anche al solito sistema clientelare: i favori a mio cugino, ai nostri parenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Travaglio a La7: “Il deputato di Fdi e il sistema clientelare? Non è una mela marcia, altrimenti Meloni l’avrebbe cacciato”

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