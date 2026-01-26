De Chirico l’ultima metafisica in mostra a Modena

La mostra dedicata a Giorgio de Chirico si tiene presso il Palazzo dei Musei di Modena fino al 12 aprile 2026. L'esposizione offre un’ampia panoramica sulla sua arte e sulla sua influenza nel contesto della metafisica. Un’occasione per approfondire il percorso di uno dei protagonisti più significativi del XX secolo, in un contesto culturale ricco e stimolante.

È l’ala nuova del Palazzo dei Musei di Modena a ospitare (sino al 12 aprile 2026) la mostra Giorgio de Chirico. L’ultima metafisica. In un percorso espositivo affascinante, esposti 50 capolavori dell’ultima stagione creativa di uno dei grandi Maestri del Novecento. Sarà che Giorgio De Chirico è uno fra i miei artisti preferiti (se non «lL» preferito.), sarà che di questo genio creativo schivo e scontroso ne ho sempre subito il fascino misterioso ed enigmatico, è comunque un dato di fatto che l’esposizione in corso al Palazzo dei Musei di Modena sia una delle mostre a mio parere meglio riuscite fra quelle dedicategli negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Laverita.info

