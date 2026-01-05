L’Epifania nella Valtrebbia si presenta come un'occasione per vivere momenti di condivisione tra musica, presepi e tombole, promuovendo anche iniziative di solidarietà. Ogni sabato, l'Oratorio di Gossolengo apre le sue porte dalle 20:30 alle 22:30 in via Marconi 85, offrendo spazi di aggregazione per i ragazzi delle medie accompagnati dagli educatori di Educatori di Strada. Un’occasione per trascorrere il periodo in modo significativo e coinvol

Ogni sabatoOratorio di Gossolengo apertodalle ore 20,30 alle 22,30Gossolengo, via Marconi 85Per Oratori Aperti, per i ragazzi delle medie con educatori di Educatori di Strada.Info Davide Delbò 324 7882848 Dal 1° novembre al 6 gennaioNatale a BobbioBobbio, centro storico«Lotteria con lo shopping. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Epifania tra musica, presepi, tombole e solidarietà: gli eventi in Valtrebbia

