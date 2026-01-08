Ventimiglia si lancia dalla finestra per sfuggire alla furia del marito

A Ventimiglia, una donna ha deciso di saltare da una finestra in corso Genova per evitare un'aggressione da parte del marito. L'episodio, che si è verificato recentemente, evidenzia le difficoltà e le emergenze legate alla violenza domestica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per prestare assistenza e avviare le indagini.

AGI - Si è lanciata dalla finestra della propria abitazione in corso Genova, a Ventimiglia (IM), per sfuggire alla violenza del marito. È quanto accaduto stamane a una donna di 44 anni, ferita in casa dal marito. Secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata accoltellata dall'uomo, 65 anni. Nel tentativo di sottrarsi all'aggressione, si sarebbe poi gettata dalla finestra dell'appartamento. Nella caduta ha riportato diversi traumi ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (SV). Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Da quanto si apprende, durante l'ennesima lite, la donna è uscita sul terrazzo e l'uomo l'ha seguita armato di un paio di forbici, ferendola al volto. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Ventimiglia, si lancia dalla finestra per sfuggire alla furia del marito Leggi anche: Incendio in un edificio occupato a Roma, si lancia dalla finestra per sfuggire alle fiamme Leggi anche: Ventimiglia, donna si butta dal balcone al primo piano per sfuggire alle violenze del marito Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ventimiglia, donna accoltellata dal marito si lancia dalla finestra per sfuggire all’aggressione: trasferita in ospedale - Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, che hanno provveduto al trasferimento della ... rivieratime.news

Ventimiglia, donna 44enne si lancia dal balcone per sfuggire alle coltellate del marito: grave in ospedale - Nella caduta ha riportato diversi traumi ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. msn.com

Accoltellata dal compagno, si lancia dal balcone per salvarsi: donna grave a Ventimiglia - La vittima, 44 anni, è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Pietra Ligure. altarimini.it

