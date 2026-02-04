Una nuova tendenza sta facendo discutere: prelevare grasso dai cadaveri per interventi estetici come lifting e riempimenti. Finora l’uso dei corpi senza vita si limitava a trapianti di organi vitali, ma ora si punta anche a estrarre tessuti per migliorare l’aspetto di chi si sottopone a chirurgia plastica. La pratica solleva molte domande e alimenta il dibattito sulla confine tra etica e innovazione.

Il tessuto adiposo dei donatori deceduti viene riutilizzato per interventi di medicina estetica a New York che hanno costi fino a 50mila dollari La donazione da cadavere siamo abituati a immaginarla diversamente e per scopi più elevati come la sopravvivenza di un malato terminale che necessita di un cuore o di un fegato. Ci sono anche le cornee, per chi ha seri problemi agli occhi e la pelle per i casi di gravi ustioni, ma che si potesse prelevare anche il grasso da chi è passato a miglior vita e riutilizzarlo in una clinica estetica è un fatto nuovo che ha fatto storcere più di qualche naso. Eppure, e tutto legale e in linea con le lla donazione degli organi e sui codici etici, almeno a New York dove ci sono cliniche che eseguono interventi di medicina estetica con costi fino a 50mila dollari grazie all’uso del grasso corporeo da donatore cadavere. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - La nuova moda di prelevare grasso dai cadaveri per rifarsi i glutei, i seni e la faccia

La moda di usare il grasso dei cadaveri per migliorare le curve sta facendo discutere.

Recentemente, alcune cliniche di alta gamma offrono un nuovo trattamento estetico: il filler adiposo derivato da tessuto umano donato.

