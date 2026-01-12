Lucrezia Lando | Sogno una figlio con Lorenzo Tano Se non dovesse arrivare penserò alla fecondazione assistita

Lucrezia Lando esprime il desiderio di avere un figlio con Lorenzo Tano, con cui ha una relazione da circa due anni. La sua volontà di formare una famiglia include anche la possibilità di ricorrere alla fecondazione assistita, qualora il concepimento naturale non dovesse avvenire. Una scelta che riflette il suo impegno e la volontà di costruire un progetto di vita condiviso.

Lucrezia Lando sogna di costruire una famiglia con Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, a cui è legata da circa 2 anni. Tuttavia, alcune sue recenti dichiarazioni sulla maternità sono state travisate e ha fatto chiarezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

