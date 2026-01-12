Lucrezia Lando | Sogno una figlio con Lorenzo Tano Se non dovesse arrivare penserò alla fecondazione assistita
Lucrezia Lando esprime il desiderio di avere un figlio con Lorenzo Tano, con cui ha una relazione da circa due anni. La sua volontà di formare una famiglia include anche la possibilità di ricorrere alla fecondazione assistita, qualora il concepimento naturale non dovesse avvenire. Una scelta che riflette il suo impegno e la volontà di costruire un progetto di vita condiviso.
Lucrezia Lando sogna di costruire una famiglia con Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, a cui è legata da circa 2 anni. Tuttavia, alcune sue recenti dichiarazioni sulla maternità sono state travisate e ha fatto chiarezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Da un po’ io e Lorenzo Tano stiamo provando ad avere un figlio ma abbiamo delle difficoltà, potremmo affidarci alla fecondazione assistita”: parla Lucrezia Lando
Leggi anche: Lucrezia Lando: “Desidero un figlio che non arriva, prima della fecondazione assistita vorrei sposarmi”
Lucrezia Lando: “Sogno una figlio con Lorenzo Tano. Se non dovesse arrivare, penserò alla fecondazione assistita” - Lucrezia Lando sogna di costruire una famiglia con Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, a cui è legata da circa 2 anni ... fanpage.it
Lucrezia #Lando vuole costruire una famiglia con il suo Lorenzo Tano. Ma c'è qualche difficoltà. Difficoltà che racconta al settimanale "DiPiù": «È già un po’ che ci proviamo, ci sono delle difficoltà e, se non dovesse arrivare in modo naturale, siamo pronti ad aff - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.