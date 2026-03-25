Nella sede operativa del Siru Ionico Etneo, situata in via Sant’Ignazio a Piedimonte Etneo, si è tenuto l’insediamento del primo tavolo tecnico permanente dedicato alla riqualificazione e al rilancio del lungomare della costa jonica. L’obiettivo principale è quello di affrontare questioni legate allo sviluppo e alla valorizzazione della zona costiera attraverso incontri regolari tra rappresentanti delle istituzioni e degli enti coinvolti.

La priorità emersa è quella di non procedere più con interventi isolati, ma di coordinare i lavori per trasformare l'intera fascia costiera in un polo attrattivo omogeneo Nella sede operativa del Siru Ionico Etneo, in via Sant’Ignazio a Piedimonte Etneo, si è ufficialmente insediato il primo tavolo tecnico permanente dedicato alla riqualificazione e al rilancio del lungomare. L’iniziativa vede la partecipazione sinergica della Città Metropolitana di Catania e dei Comuni di Calatabiano, Fiumefreddo, Mascali e Riposto, uniti dall'esigenza di superare la frammentazione degli interventi a favore di una visione unitaria e strategica. L’incontro ha permesso di fare il punto sulle ferite aperte del territorio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Tavolo tecnico per la riqualificazione della costa jonica

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