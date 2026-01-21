Graduatorie GPS 2026 28 | requisiti di accesso riserva titoli e servizi nuovo algoritmo LO SPECIALE

Questa guida fornisce un’analisi dettagliata delle graduatorie GPS 202628, illustrando requisiti di accesso, riserve, titoli e servizi, oltre al nuovo algoritmo di assegnazione. Si tratta di uno strumento utile per comprendere le norme che regolano le supplenze e la riconferma degli insegnanti di sostegno, offrendo un quadro chiaro e aggiornato per gli anni scolastici 202627 e 202728.

Graduatorie GPS 202628: la guida passo passo al testo normativo che per gli anni scolastici 202627 e 202728 guiderà l’assegnazione delle supplenze, della riconferma dell’insegnante di sostegno su richiesta della famiglia, gli interpelli. Non ancora diffuse le date di presentazione della domanda. L’Ordinanza sarà valida per gli anni scolastici 20262027 e 20272028. È privilegiata la formazione di posti interi e cattedre o, comunque, aggregazioni con la maggior entità oraria possibile. Per le supplenze temporanee (per ogni altra necessità diversa), si utilizzano le graduatorie di istituto. In ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all’attribuzione delle supplenze.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS graduatorie supplenze docenti 2026/28: vecchi e nuovi requisiti di accesso. Chi avrà la riserva e chi noL'articolo analizza i requisiti di accesso alle GPS per le supplenze 202628, evidenziando le differenze rispetto al 2024 e le eventuali riserve di posti.

