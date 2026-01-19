Maissen, ex bandiera dell’Inter, commenta le recenti voci di mercato che collegano Sommer al Basilea. In un’intervista, esprime il suo parere, affermando che il suo istinto suggerisce questa possibilità. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulle dinamiche di mercato e sulle potenziali evoluzioni legate al futuro del portiere. Un aggiornamento importante per chi segue le voci di calciomercato e le strategie dei club.

Inter News 24 Mercato Inter, Maissen parla così delle indiscrezioni che vorrebbero Sommer al Basilea: le parole dell’ex bandiera del club svizzero. Il futuro del portiere dell’Inter, attualmente in scadenza di contratto, sembra allontanarsi da un possibile ritorno romantico in Svizzera. Nonostante i rumors, una storica bandiera del Basilea ha espresso forti perplessità sull’operazione, puntando l’attenzione sulla carta d’identità e sulla necessità di una programmazione a lungo termine per la porta del club renano. Secondo l’ex bandiera, l’acquisto non avrebbe senso dal punto di vista anagrafico e tecnico: « Sostituire un 38enne con un 37enne non è la soluzione ideale ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Maissen parla delle voci che vorrebbero Sommer al Basilea: «Il mio istinto dice questo…»

Muharemovic uomo mercato tra Inter e Juve. Carnevali parla, lui carica: "Sono forte e lo dimostro" - Muharemovic: "Sono forte, ma qualcuno non ci credeva" Queste le parole dell'ex Juve in conferenza stampa: "Dopo il gol ho cercato dapprima la mia famiglia, poi mio fratello e sua moglie. tuttosport.com

Passione Inter. . All’indomani della vittoria di Udine analizziamo la prestazione dei nerazzurri, con un occhio attento al mercato: la situazione di Mlacic resta in stand-by. Sguardo rivolto anche all’impegno di martedì in Champions League contro l’Arsenal. En - facebook.com facebook

Mercato, le notizie di oggi: Juve, rifiutata offerta per Mateta. Inter, il Psv chiude per Perisic: «Non andrà via» x.com