In un grande loft industriale, è allestita una mostra personale dedicata all’arte tessile di un artista. L’esposizione presenta grandi tele realizzate con materiali di jeans, utilizzate con tecniche poco comuni. La mostra include diverse opere che evidenziano l’uso innovativo del tessuto denim. L’evento si svolge in un ambiente spazioso, con un allestimento pensato per mettere in risalto i dettagli delle creazioni.

Mostra personale di Matteo ScabbioloLa mostra allestita in un ampio loft industriale, presenta l’arte tessile dell’artista con grandi tele jeans lavorate a tecnica inedita.Le opere trasportano sul denim volti ed immagini social, spogliandole di filtri e sovrastrutture in una visione piu autentica. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - social jeans

Articoli correlati

Teenager indiano trasforma vecchi jeans in sacchi a pelo: Project Jeans combatte spreco tessile e ipotermiaNelle strade di Delhi, dove le temperature invernali possono scendere fino a 5 gradi Celsius, centinaia di persone senza dimora affrontano ogni notte...

Le migliori offerte jeans uomo del momento, tra giacche, jeans, bermuda e pantaloni per ogni fitAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

SAIA JEANS COM CAMISA BRANCA

Una raccolta di contenuti su social jeans

Temi più discussi: ? Moda anni ’90 ritorno: jeans vita bassa e minigonne; I jeans barrel sono la tendenza scultorea del 2026, per look rilassati e contemporanei; Moda, musica, tv: bentornati ruggenti anni 90; Jeans in cotone in sconto su Ovs per la Festa del Papà: approfittane subito.

Replay lancia il social jeans:MILANO – In un mondo sempre pi social, non poteva mancare anche il social denim. A lanciarlo Replay, che inserisce uno speciale device nella taschina anteriore dei jeans. In questo modo diventa ... ilmessaggero.it

I jeans bagnati davanti di Jordanluca fanno discutere i social: 600 euro questi? Finalmente posso farmela sotto in pubblicoUna moda che provoca, che stuzzica e che sporca, quella del marchio italo-inglese Jordanluca. Nelle ultime ore ha spopolato sui social con un modello di jeans nato sicuramente per far discutere gli ... tag24.it

Con questi jeans metti una marcia in più Quello che hai visto ti piace Metti un • Fai uno screenshot al post, inviacelo e noi ti spediamo l’articolo che ami! • Sei indecisa Scrivici sui social o su WhatsApp per farci le domande che vuoi. • Vieni a trov - facebook.com facebook