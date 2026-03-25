sky sport super weekend con sinner e f1 e poi torna beverly hills 90210

Il fine settimana su Sky Sport include il Gran Premio del Giappone di Formula 1, il Gran Premio delle Americhe di MotoGP e le finali del Miami Open. Dopo questi eventi, torna in programmazione la serie televisiva Beverly Hills 90210. La programmazione copre diversi sport e intrattenimento, offrendo un palinsesto ricco di appuntamenti.

Weekend totale su Sky Sport con Gran Premio del Giappone di Formula 1, Gran Premio delle Americhe MotoGP e finali del Miami Open. Dal 3 aprile tutte le stagioni di Beverly Hills, 90210 arrivano su Sky e NOW in HD e formato 16:9. Jannik Sinner, Kimi Antonelli e Marco Bezzecchi nella copertina che celebra un altro incredibile weekend di eventi su Sky Sport e il ritorno in tv della serie cult Beverly Hills 90210. Il passato da ricordo diventa. su Digital-News.it Weekend totale su Sky Sport con Gran Premio del Giappone di Formula 1, Gran Premio delle Americhe MotoGP e finali del Miami Open. Dal 3 aprile tutte le stagioni di Beverly Hills, 90210 arrivano su Sky e NOW in HD e formato 16:9. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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