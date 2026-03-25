Antonelli Sinner e Beverly Hills 90210 | il weekend Sky Sport che fa storia

Nel fine settimana, Sky Sport ha trasmesso una programmazione dedicata che include riferimenti a due giovani atleti e a una serie televisiva cult degli anni '90. Si è fatto riferimento a due ragazzi della stessa generazione, uno associato al mondo delle corse e l’altro al tennis, con caratteristiche diverse. Inoltre, è stata citata anche la serie televisiva “Beverly Hills 90210”.

Due ragazzi, stessa generazione, diversi per natura e per sport: Kimi Antonelli come Brandon, Jannik Sinner come Dylan. Sky Sport celebra un weekend di grandi eventi con un omaggio alla serie cult Beverly Hills 90210, unendo la nostalgia degli anni '90 alla nuova generazione che sta riscrivendo la storia dello sport mondiale.??#SkyMotori #KimiAntonelli #Sinner #BeverlyHills90210 #SkySport #Formula1 #GPCina #JannikSinner #AntonelliF1 #Anni90. su Digital-News.it Due ragazzi, stessa generazione, diversi per natura e per sport: Kimi Antonelli come Brandon, Jannik Sinner come Dylan. Sky Sport celebra un weekend di grandi eventi con un omaggio alla serie cult Beverly Hills 90210, unendo la nostalgia degli anni '90 alla nuova generazione che sta riscrivendo la storia dello sport mondiale. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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