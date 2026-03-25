Sinner-Michelsen Miami Open | Jannik non muore mai! Guarda la sua rimonta

A Miami, nel torneo Open, Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale dopo una partita combattuta contro un avversario di buon livello. La sfida ha visto il tennista italiano recuperare da una situazione difficile, portando a termine una rimonta significativa. La partita ha avuto un andamento equilibrato, con momenti di incertezza e risposte decisive da parte di Sinner per ottenere la vittoria.

Sinner approda ai quarti del Miami Open con una prova da vero combattente contro un ottimo Michelsen. Dopo aver vinto il primo set 7-5, l'azzurro si ritrova sotto 2-4 nel secondo parziale. Ma nulla è perduto: Jannik recupera e si impone alla fine con il punteggio di 7-6. Ai quarti di finale sfiderà Tiafoe. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner-Michelsen Miami Open: Jannik non muore mai! Guarda la sua rimonta Articoli correlati Sinner-Michelsen in diretta LIVE, in campo dalle 21 a Miami Open: Jannik in campo negli ottavi di finaleSinner sfida Michelsen nel match degli ottavi di finale di Miami Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dal successo di Indian... Pronostico e quote Alex Michelsen – Jannik Sinner, Miami 24-03-2026Alex Michelsen e Jannik Sinner scenderanno in campo sul centrale non prima delle ore 21:00 italiane, dopo il termine del match tra Mboko e Muchova... Una selezione di notizie su Sinner Michelsen Miami Open Jannik non... Temi più discussi: Sinner oggi al Miami Open 2026: quando gioca e dove vedere la partita vs Alex Michelsen · Tennis ATP; Sinner-Michelsen: highlights Atp Miami. VIDEO; Sinner fatica con Michelsen, ma avanza ai quarti a Miami; Sinner non fa sconti neanche a un Michelsen combattivo: è ai quarti con Tiafoe. Diretta | Sinner Michelsen (risultato 7-5; 7-6) Miami Open 2026 streaming: l’azzurro ai quarti! (24 marzo)Diretta Sinner Michelsen Miami Open 2026 streaming video tv: negli ottavi del Masters 1000 l'azzurro incrocia per la terza volta lo statunitense. ilsussidiario.net Sinner-Tafoe: orario e dove vedere in tv e streaming il Miami OpenL'azzurro va a caccia del Sunshine Double e sfida l'americano nei quarti di finale del secondo Masters 1000 della stagione ... tuttosport.com **** Spettacoloso Sinner! Lo scambio vincente durante il match con Michelsen che ha fatto impazzire Miami https://www.facebook.com/share/r/1BgjkekUSN/mibextid=wwXIfr #tennistv #sinner #janniksinner #jannik #Tuttosport #CorrieredelloSport - facebook.com facebook NON È ANCORA IL VERO SINNER – A MIAMI IL NUMERO 2 DEL MONDO PIEGA A FATICA MICHELSEN… x.com