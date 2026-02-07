Basket serie B | Pielle Livorno - Roma trasferta vietata ai tifosi Virtus | Questioni di sicurezza
La partita tra Pielle Livorno e Virtus Roma, prevista per domenica al PalaMacchia, si giocherà senza i tifosi ospiti. La decisione arriva dopo alcune questioni di sicurezza, che hanno portato gli organizzatori a vietare l’ingresso ai supporter di Roma. La gara si svolgerà a porte chiuse, senza pubblico di entrambe le squadre.
La gara tra Pielle Livorno e Virtus Roma in programma domenica 15 febbraio al PalaMacchia si giocherà senza i tifosi avversari. La prefettura infatti ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in tutto il Lazio. Una misura che è stata presa, come fatto sapere dalla società.🔗 Leggi su Livornotoday.it
