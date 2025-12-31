La maledizione dei Kennedy | è morta Tatiana nipote di JFK
La famiglia Kennedy si trova nuovamente al centro di una triste notizia: Tatiana Schlossberg, figlia di Caroline Kennedy e nipote di John F. Kennedy, è venuta a mancare all’età di 35 anni. La sua scomparsa aggiunge un ulteriore capitolo a una lunga serie di eventi tragici che hanno segnato questa famiglia, nota per il suo ruolo nel panorama politico e sociale degli Stati Uniti.
La maledizione che da decenni infierisce sulla famiglia Kennedy continua. Tatiana Schlossberg, figlia di Caroline Kennedy e nipote di Jfk, è morta all'età di 35 anni. "La nostra bella Tatiana se ne è andata questa mattina. Sarà sempre nei nostri cuori", ha annunciato la John F. Kennedy Foundation. A novembre l'annuncio della malattia Lo scorso novembre aveva annunciato di essere malata di leucemia. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Morta la nipote di Jfk. Tatiana Schlossberg aveva 35 anni. Continua la “maledizione dei Kennedy”
Leggi anche: Maledizione dei Kennedy: addio a Tatiana Schlossberg, la nipote di JFK stroncata a 35 anni dalla leucemia
Continua la maledizione della grande famiglia è morta anche lei! Aveva solo 35 anni.
Kennedy, la "maledizione" infinita: morta la nipote di JFK a 35 anni. Fatale una leucemia mieloide acuta - Non ce l'ha fatta Tatiana Schlossberg, giornalista e scrittrice, nipote dell'ex presidente degli Stati Uniti John F. affaritaliani.it
La «maledizione» dei Kennedy: è morta Tatiana Schlossberg, la nipote di Jfk aveva 35 anni - Tatiana Schlossberg, giornalista e nipote dell’ex presidente statunitense John F. ilsole24ore.com
La maledizione dei Kennedy, muore la nipote di Jfk - Tatiana Schlossberg, figlia di Caroline Kennedy e nipote di Jfk, è morta all'età di 35 anni. ansa.it
La malédiction des Kennedy : les faits qui interrogent
Nuovo doloroso lutto per i Kennedy, colpiti da quella che è stata definita la 'maledizione'. Tatiana Schlossberg, figlia 35enne di Caroline, nipote di Jfk, è morta. A maggio, dopo la nascita della sua secondogenita, le era stata diagnosticata una grave forma di - facebook.com facebook
Nuovo doloroso lutto per i Kennedy, colpiti da quella che è stata definita una 'maledizione'. Tatiana Schlossberg, figlia 35enne di Caroline, nipote di Jfk, è morta. A maggio, dopo la nascita della sua secondogenita, la diagnosi di una grave forma di leucemia x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.