La maledizione dei Kennedy | è morta Tatiana nipote di JFK

La famiglia Kennedy si trova nuovamente al centro di una triste notizia: Tatiana Schlossberg, figlia di Caroline Kennedy e nipote di John F. Kennedy, è venuta a mancare all’età di 35 anni. La sua scomparsa aggiunge un ulteriore capitolo a una lunga serie di eventi tragici che hanno segnato questa famiglia, nota per il suo ruolo nel panorama politico e sociale degli Stati Uniti.

La maledizione che da decenni infierisce sulla famiglia Kennedy continua. Tatiana Schlossberg, figlia di Caroline Kennedy e nipote di Jfk, è morta all'età di 35 anni. "La nostra bella Tatiana se ne è andata questa mattina. Sarà sempre nei nostri cuori", ha annunciato la John F. Kennedy Foundation. A novembre l'annuncio della malattia Lo scorso novembre aveva annunciato di essere malata di leucemia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

