Kevin De Bruyne è tornato in campo con un 11 percento di massa grassa. La sua presenza ha suscitato emozioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che hanno osservato il suo ritorno dopo un periodo di assenza. La sua forma fisica e l’atteggiamento determinato sono stati i segnali più evidenti del suo rientro. La sua presenza si è fatta notare durante l’ultimo allenamento.

Kevin De Bruyne, rivederlo in campo è stato un cocktail di emozioni. La gioia certo, lo stupore per i mezzi tecnici straordinari di un fuoriclasse ma anche il rimpianto per quel che sarebbe potuto essere e non è stato. De Bruyne è tornato tirato a lucido per disputare un grande finale di stagione che dovrebbe proiettarlo dritto ai Mondiali americani. Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Kevin De Bruyne è come la fenice: cade e si rialza, va in frantumi e rinasce. E nel frattempo, tra una vita sportiva e l’altra, trova anche il modo di trovare una silhouette invidiabile: più asciutto di quando è partito ed era titolare, tirato a lucido, sorridente, l’11 percento di massa grassa e il fuoco negli occhi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne è tornato con solo l’11 percento di massa grassa e il fuoco negli occhi (Corsport)

