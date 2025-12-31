A Roma, mentre la stagione avanza verso la sua metà, si osservano sviluppi nei prestiti dei giocatori. Salah-Eddine si distingue al PSV, mentre Pagano attraversa un periodo di luci e ombre in Serie B. Con il 2025 che si avvicina alla conclusione, il panorama calcistico della capitale continua a evolversi, riflettendo le diverse esperienze dei giovani in prestito e il loro impatto sul presente e futuro delle squadre.

Roma 31 dicembre 2025 - Un altro anno se ne va e la stagione in corso arriva vicinissima al giro di boa. La Roma occupa il quarto posto in classifica e ha tutte le carte in regole per tenere viva la lotta Champions League. Non tutti i giocatori ancora di proprietà del club sono però rimasti nella Capitale in questa prima parentesi di campionato. Tra prestiti secchi, diritti o obblighi di riscatto condizionati, sono diversi i romanisti in giro per l'Europa, ecco come è andata la loro prima parte di stagione. Turchia: Shomurodov capocannoniere, Abraham incostante al Besiktas. Lo scorso anno uno dei protagonisti a sorpresa della stagione romanista fu senza dubbio Eldor Shomurodov. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Roma, la situazione prestiti: Salah-Eddine protagonista al PSV, Pagano in chiaroscuro in B

Leggi anche: Calciomercato Roma, Salah-Eddine convince il PSV: “Faremo del nostro meglio per tenerlo”

Leggi anche: Salah rimarrà al Liverpool? La situazione potrebbe scongelarsi: quel gesto è abbastanza significativo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Roma, sogno Salah sul mercato: Liverpool apre al prestito, ma i costi sono enormi; Salah-Eddine brilla col PSV: il terzino finisce nel mirino dei club europei.

Roma loan situation: Salah-Eddine stars at PSV, Pagano in the mix in Serie B - Between rights, redemption obligations and possible returns, the first half of the season for the Giallorossi currently away from the capital ... sport.quotidiano.net