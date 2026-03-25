Roma Centro SOS LEI | oltre 200 donne salvate in tre anni

Nel corso di tre anni, il Centro Antiviolenza S.O.S. LEI ha assistito oltre 200 donne. È stato presentato il bilancio delle attività svolte durante questo periodo, evidenziando i risultati raggiunti. Contestualmente, si è deciso di rinnovare il sostegno per prolungare il servizio anche oltre le attuali modalità di apertura. La comunicazione è stata ufficializzata in occasione di un incontro pubblico.

Cosa: Bilancio triennale delle attività del Centro Antiviolenza S.O.S. LEI e rinnovo del sostegno per l’apertura estesa. Dove e Quando: Presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma; attività confermate per tutto il 2026. Perché: Un modello virtuoso di collaborazione tra sanità, privato e terzo settore che ha gestito oltre 1.300 contatti, offrendo protezione immediata direttamente in ospedale. Un presidio di libertà nel cuore del Policlinico Gemelli. A tre anni dalla sua inaugurazione, il Centro Antiviolenza S.O.S. LEI traccia un bilancio che è allo stesso tempo una conferma della gravità del fenomeno e una testimonianza di speranza. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Roma, Centro S.O.S. LEI: oltre 200 donne salvate in tre anni

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