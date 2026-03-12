Oltre 500 donne salvate | il fondo che sconfigge la violenza

Da ameve.eu 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fondo Women for Women, nato nel 2022 sotto il Fondo Filantropico Italiano, ha già aiutato più di 500 donne vittime di violenza a ottenere supporto economico e a reinserirsi nella società. L'iniziativa si concentra sulla promozione dell’autonomia e sulla ripresa della vita di chi ha subito abusi. Il progetto continua a ricevere sostegno e a espandere le sue attività.

Il fondo Women for Women ha già sostenuto oltre 500 donne vittime di violenza. L’iniziativa, nata nel 2022 sotto il cappello del Fondo Filantropico Italiano, mira a garantire autonomia economica e reinserimento sociale. In un panorama italiano segnato da una violenza di genere diffusa e strutturale, questa struttura filantropica si propone come risposta concreta alle carenze del sistema di protezione. Con 16 donatrici al suo interno, il progetto punta a raggiungere numeri significativi entro il 2027, trasformando l’aiuto economico in uno strumento di riscatto personale. L’urgenza dei numeri e la realtà italiana. La violenza contro le donne non è un evento isolato ma una piaga sistemica che colpisce quasi un terzo della popolazione femminile adulta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

oltre 500 donne salvate il fondo che sconfigge la violenza
© Ameve.eu - Oltre 500 donne salvate: il fondo che sconfigge la violenza

Articoli correlati

Donati più di 500 euro alla struttura che aiuta le donne a ricostruirsi una vita dopo aver subito violenza“Lo scorso novembre, le iniziative organizzate sul territorio cesenate da Ipazia liberedonne, Apeiron Odv, Cgil Forlì Cesena per il contrasto alla...

Violenza in corsia: in Romagna oltre 500 aggressioni in un anno. Infermieri i più colpitiAggressioni, minacce, violenze verbali e fisiche, danneggiamenti alle strutture: un fenomeno, quello che colpisce gli operatori sanitari e...

Malam sebelum pernikahan, aku memergoki tunanganku berselingkuh saat mengenakan gaun pengantinnya

Video ?Malam sebelum pernikahan, aku memergoki tunanganku berselingkuh saat mengenakan gaun pengantinnya

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.