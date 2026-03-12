Oltre 500 donne salvate | il fondo che sconfigge la violenza

Il fondo Women for Women, nato nel 2022 sotto il Fondo Filantropico Italiano, ha già aiutato più di 500 donne vittime di violenza a ottenere supporto economico e a reinserirsi nella società. L'iniziativa si concentra sulla promozione dell’autonomia e sulla ripresa della vita di chi ha subito abusi. Il progetto continua a ricevere sostegno e a espandere le sue attività.

Il fondo Women for Women ha già sostenuto oltre 500 donne vittime di violenza. L'iniziativa, nata nel 2022 sotto il cappello del Fondo Filantropico Italiano, mira a garantire autonomia economica e reinserimento sociale. In un panorama italiano segnato da una violenza di genere diffusa e strutturale, questa struttura filantropica si propone come risposta concreta alle carenze del sistema di protezione. Con 16 donatrici al suo interno, il progetto punta a raggiungere numeri significativi entro il 2027, trasformando l'aiuto economico in uno strumento di riscatto personale. L'urgenza dei numeri e la realtà italiana. La violenza contro le donne non è un evento isolato ma una piaga sistemica che colpisce quasi un terzo della popolazione femminile adulta.