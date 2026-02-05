GdF Caserta donati alla Caritas Diocesana di Capua una cinquantina di capi di abbigliamento

I Finanzieri di Caserta hanno sequestrato circa 50 capi di abbigamento e li hanno donati alla Caritas di Capua. Si tratta di un gesto che aiuta le persone in difficoltà e che dimostra come le forze dell’ordine possano impegnarsi anche in azioni di solidarietà.

Tempo di lettura: 2 minuti Circa 50 capi di abbigliamento sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta sono stati donati alla Caritas Diocesana di Capua per finalità umanitarie. Si tratta di tute, t-shirt e pigiami, sottoposti a sequestro dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Capua nell'ambito di un'attività di polizia giudiziaria finalizzata al contrasto della contraffazione dei marchi. L'Autorità Giudiziaria, accertate le condizioni e la corretta custodia della merce che era destinata alla distruzione, ha autorizzato la devoluzione in beneficenza ai cittadini più bisognosi della comunità.

