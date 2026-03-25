Referendum chi ha tradito Giorgia Meloni | l’analisi del voto

Il referendum sulla giustizia ha portato a risultati che continuano a influenzare la scena politica italiana. In particolare, il voto nel Mezzogiorno ha mostrato una sconfitta del governo guidato dalla premier. I dati ufficiali indicano che i risultati sono stati diversi rispetto alle altre aree del paese, sottolineando un divario territoriale nel voto.

Il risultato del referendum sulla giustizia continua a produrre effetti nel panorama politico italiano, con un dato che emerge con particolare forza: la sconfitta del governo guidato da Giorgia Meloni nel Mezzogiorno. Secondo le analisi dei flussi elettorali, una quota significativa di elettori del centrodestra avrebbe scelto di non seguire le indicazioni della propria area politica, contribuendo in modo decisivo alla vittoria del No. Leggi anche: Referendum, psicodramma Forza Italia: Marina Berlusconi delusa, contatti con Meloni Il voto nel Sud e i numeri del dissenso. Le stime elaborate dall’Istituto Cattaneo indicano che tra il 10% e il 30% degli elettori del centrodestra nel Sud avrebbe votato contro la riforma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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