Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 25 gennaio
Ecco la rassegna stampa della Juventus di oggi, domenica 25 gennaio, con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali. Un’analisi delle notizie più importanti riguardanti il club, presentata in modo chiaro e sintetico, per offrire un quadro aggiornato sulla situazione attuale della Juventus.
En-Nesyri, ecco la posizione della Juve dopo gli ultimi tentennamenti. Ultimatum al giocatore marocchino En-Nesyri Juventus, dalla Turchia: Fenerbahce turbato dall’indecisione del giocatore! Domani incontro per convincerlo En-Nesyri Juve si complica improvvisamente: inserimento del Siviglia! Ora il giocatore prende tempo Pedullà: «Douglas Luiz? La Juventus ha aperto a questa soluzione. Ma la mia provocazione rimane una» Brambilla: «Contro la capolista Arezzo dovremo alzare il livello. Ecco che giocatore è Teoman Gunduz» Juventus Women, Sofia Bertucci lascia Parma dopo metà stagione: andrà in prestito anche nella seconda parte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
TUTTONOTIZIE Rassegna Stampa Sportiva 04012026 Juventus Lecce analisi dei quotidiani
Napoli in emergenza, con la Juve per l'impresa. Il Mattino recita: Fatelo ancoraCome ogni giorno, Il Mattino dedica uno spazio considerevole alle vicende del Napoli. La giornata di oggi non ha fatto eccezione, con il quotidiano che. tuttomercatoweb.com
Stasera la sfida al Napoli, Thuram alla Gazzetta dello Sport: Dai Juve, vinco con teThuram, dai Juve vinco con te. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il quotidiano sportivo. tuttomercatoweb.com
