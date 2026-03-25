Raphael Elmaleh figlio di Charlotte Casiraghi e Gad Elmaleh è ormai un piccolo uomo

Raphael Elmaleh, nato dalla relazione tra Charlotte Casiraghi e Gad Elmaleh, è cresciuto negli ultimi anni. È il primo figlio della coppia e oggi si presenta come un bambino ormai grande, lontano dai riflettori della corte. La sua nascita ha attirato l’attenzione, ma recentemente si è visto meno in pubblico rispetto ai suoi primi anni di vita.

Piccoli royal baby crescono. Lontano da corte. È il caso di Raphael Elmaleh, il figlio primogenito nato dalla relazione di Charlotte Casiraghi con l’attore Gad Elmaleh. Il ragazzino, che ha compiuto 12 anni lo scorso dicembre, da tempo vive a Parigi, la stessa città in cui risiedono il padre e la madre. Raramente, però, finisce sotto i riflettori. Per questo, quando accade, è sempre una sorpresa vedere quanto sia cresciuto. Raphael Elmaleh: guarda quanto è cresciuto. Domenica 22 marzo Raphael ha sfilato sul red carpet della première parigina del film Juste une illusion. Insieme a lui, il padre Gad Elmaleh e lo zio paterno Arié, anche lui attore di fama. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Raphael Elmaleh, figlio di Charlotte Casiraghi e Gad Elmaleh, è ormai un piccolo uomo Articoli correlati Charlotte Casiraghi in copertina, bellissima come sua madre Carolina di MonacoCharlotte Casiraghi ha conquistato la copertina di febbraio di una delle riveste di moda più patinate d’Europa. Quella volta che Charlotte Casiraghi sfilò per Chanel a cavalloRicordiamo uno dei momenti più iconici della Maison parigina, a pochi giorni dalla sfilata Haute Couture alla Paris Fashion Week 2026 Nel panorama... Una raccolta di contenuti su Raphael Elmaleh Discussioni sull' argomento Le foto del figlio di Charlotte Casiraghi sempre più grande (e bello) al fianco di papà Gad Elmaleh; Il debutto di Raphaël, il figlio di Charlotte Casiraghi, lontano da Monaco. Con papà Gad alla prima di Juste une illusion. Le foto del figlio di Charlotte Casiraghi sempre più grande (e bello) al fianco di papà Gad ElmalehMentre la sua famiglia (dal sangue blu) brillava al Ballo della rosa, lui trascorreva del tempo di qualità con il papà che vive e lavora tra la Francia e gli Stati Uniti. Un weekend père et fils culmi ... elle.com Guarda le foto più tenere di Raphael, il figlio di Charlotte CasiraghiSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it Raphaël Elmaleh a una prima cinematografica con il padre Gad. La sua prima volta fuori dai confini monegaschi. - facebook.com facebook