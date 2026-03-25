L'Università di Pisa si posiziona tra le prime 300 università nel QS World University Rankings 2026, che valuta più di 1900 istituzioni a livello globale. La graduatoria conferma la presenza dell'ateneo tra le università più riconosciute sia in Italia che nel mondo. La classifica viene pubblicata annualmente e include vari parametri come qualità della ricerca, reputazione accademica e impatto delle pubblicazioni.

L'Ateneo pisano brilla nell'ambito delle 'Natural Sciences' con il 174° posto mondiale. In Italia è nella top 10 in tre ambiti sui quattro analizzati dall'ente internazionale La classifica per materie elaborata da Qs si articola in 4 ampie aree tematiche all’interno delle quali sono considerate oltre 30 materie. Le aree sono: ‘Art and Humanities’, Engineering and Technology', ‘Life Sciences & Medicine’ e ‘Natural Sciences’. Il ranking prende in considerazione anche i seguenti indicatori: la reputazione accademica e quella tra le aziende basata sull'opinione di recruiter in tutto il mondo, le citazioni per... 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - QS World University Rankings: nel 2026 Unipi si conferma nelle prime 300 posizioni

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