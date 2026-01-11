Puglia maltempo | allerta per vento fino a burrasca Protezione civile previsioni meteo
La Protezione civile ha emesso un'allerta meteo per la Puglia, valida dalle 14 per circa 22 ore. La previsione indica venti intensi fino a burrasca, che potrebbero influire sulle condizioni atmosferiche nella regione. Si resta aggiornati sulle eventuali misure di sicurezza e sulle ulteriori comunicazioni ufficiali.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per ventidue ore. “Per la giornata di oggi si prevedono venti forti settentrionali con rinforzi di burrasca nel corso del pomeriggio-sera. Per la giornata di domani, previsti venti forti settentrionali con raffiche di burrasca su Puglia centro-meridionale, in attenuazione nel corso della mattinata.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per vento fino a burrasca Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
