FOTO Tra maschere e coscienza | 'Uno Nessuno e Centomila' in scena al Comunale nell'intensa prova di Primo Reggiani
Ieri sera al Teatro Comunale di Milano è andata in scena l’ultima opera di Luigi Pirandello, ‘Uno, Nessuno e Centomila’. La produzione, diretta da Nicasio Anselmo, ha portato sul palco un adattamento intenso che ha coinvolto il pubblico fin dalle prime battute. Sul palco, gli attori hanno interpretato con forza le maschere e le contraddizioni del protagonista, mettendo in evidenza i conflitti tra l’identità e la percezione di sé. La rappresentazione ha mostrato come l’autore abbia ancora molto da dire sulla complessità dell’animo
Tempo di lettura: 2 minuti di Valentina Scognamiglio L’ultimo, nonché il più complesso romanzo scritto da Luigi Pirandello è andato inscena ieri sera nella cornice del Teatro Comunale nell’adattamento del regista Nicasio Anselmo. Protagonista di quello che originariamente è un lunghissimo monologo, Primo Reggiani ha dato sfoggio di una complessa prova attoriale. Il suo Vitangelo Moscarda racconta con ironia e profonda intelligenza lo sgretolarsi di un mondo visto con occhi sbagliati. Un mondo di cui lui è l’unico spettatore cosciente. Un tema così semplicemente complesso che tutt’ora è in perfetta sintonia con la confusione che dilaga in questa epoca tra la gente, confusione che, proprio come raccontava il drammaturgo, porta le persone ad indossare volontariamente o non, tante maschere quante sono le persone o le situazioni con cui ci si rapporta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Pirandello in scena a Salerno: al Teatro Augusteo arriva "Uno, nessuno e centomila"
Al Castello Ducale di Torremaggiore va in scena Enrico Lo Verso con 'Uno, nessuno, centomila'
