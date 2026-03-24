meteo pasqua e pasquetta le previsioni regione per regione

La primavera sembra aver fatto una pausa improvvisa sull’Italia. Dopo settimane di temperature miti e giornate soleggiate, l’aria fredda proveniente dal Nord Europa prepara un ritorno deciso del freddo, riportando molte regioni a condizioni quasi invernali. Non ingannino i rialzi di inizio settimana: già da metà marzo la stagione farà un salto indietro di due mesi, con valori termici simili a gennaio o febbraio, a seconda delle zone. Correnti artiche intense ci accompagneranno probabilmente fino alla fine del mese e all’inizio di aprile, determinando neve in collina, piogge locali e temperature sotto la media stagionale. Per chi pianifica gite, pranzi e vacanze di Pasqua e Pasquetta, il consiglio è di restare aggiornati: la situazione è molto dinamica e le sorprese non mancheranno. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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