Pokémon Pokopia | Trucco per completare subito le costruzioni

In Pokémon Pokopia, i giocatori si dedicano alla ricostruzione del mondo di gioco attraverso la costruzione di nuovi edifici. Questa attività rappresenta una delle principali modalità di interazione all’interno del gioco, coinvolgendo utenti che devono completare le proprie costruzioni per avanzare. La fase di creazione richiede l’uso di risorse e strategia per completare subito le costruzioni.

In Pokémon Pokopia una delle attività principali consiste nel ricostruire il mondo di gioco costruendo nuovi edifici. Il problema è che molte strutture richiedono un giorno reale per essere completate, obbligando i giocatori ad aspettare prima di poter continuare a sviluppare la propria città. Questa attesa può diventare frustrante, soprattutto perché alcuni Pokémon rimangono impegnati nei lavori fino alla fine della costruzione. Fortunatamente esiste un metodo semplice per evitare l’attesa e completare immediatamente gli edifici. Modificando manualmente la data della console, il gioco penserà che sia passato un giorno intero e aggiornerà automaticamente tutte le attività in corso. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

