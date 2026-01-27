Il Ddl sull’educazione non formale introduce nuove regole per scuole aperte anche nel pomeriggio, rafforzando il ruolo dei Comuni e promuovendo inclusione. La legge approvata comprende norme su attività extrascolastiche, sport, arti e STEM, con l’obiettivo di arricchire l’offerta educativa e favorire l’inclusione sociale. La delega prevede l’adozione di nuove norme entro nove mesi per sostenere l’educazione fuori dall’ambito scolastico tradizionale.

Via libera alla delega per l’educazione extrascolastica: entro nove mesi nuove norme su sport, arti e STEM. I Comuni potranno usare gli spazi scolastici tramite convenzioni. Priorità a disabili e famiglie numerose, nasce il Tavolo tecnico per supportare la co-progettazione col Terzo settore. Non si tratta solo di “aprire le scuole al pomeriggio”. La proposta di legge n. 1311, prima firmataria Elena Bonetti, approvata dalle Commissioni Cultura e Affari sociali, disegna una nuova cornice giuridica per tutto ciò che accade fuori dall’orario curricolare. Il testo, profondamente modificato rispetto alla versione iniziale, abbandona l’idea di norme immediatamente operative su docenti e crediti scolastici per affidarsi allo strumento della delega al Governo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Ddl Educazione

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Ddl Educazione

Argomenti discussi: Ddl Educazione non formale: scuole aperte anche di pomeriggio, ruolo dei Comuni e inclusione. Guida completa al testo approvato; Oratori, centri estivi, doposcuola: il primo sì alla legge sull'educazione non formale.

Oratori, centri estivi, doposcuola: il primo sì alla legge sull'educazione non formaleVia libera della Camera al ddl, che ha avuto un consenso trasversale (gli astenuti sono 26 del gruppo M5s) e che ora passa al Senato. Nel testo prevista ... avvenire.it

In discussione un fondo di 200 milioni di euro per il sostegno alle attività educative formali e non formaliQuesta settimana sono due i testi da segnalare all’esame delle commissioni permanenti. Il primo guarda all'integrazione del tempo scuola con progetti di educazione non formale. Nel secondo si vanno a ... vita.it

#ddlvalditara Da @meglioacolori Non è facile ancora oggi riconoscere una relazione violenta. Controllo, gelosia e isolamento vengono spesso normalizzati. L’educazione alle relazioni serve a dare strumenti per difendersi e crescere in modo diverso. - facebook.com facebook

Educazione sessuo-affettiva, Gino Cecchettin: «Il ddl Valditara ostacola gli studenti. Il protocollo col ministero Tutto fermo» x.com