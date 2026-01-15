Acqua latte e bevande gasate | ecco cosa finisce nel carrello della spesa online dei romagnoli

L’analisi del 2025 di EasyCoop evidenzia come acqua, latte e bevande gasate rappresentino una quota significativa degli acquisti online dei romagnoli. La crescente diffusione della spesa digitale e l’integrazione con le abitudini quotidiane testimoniano un cambiamento nelle preferenze di consumo, con un utilizzo più strutturato del servizio di consegna a domicilio o presso i locker Coop. Questi dati riflettono l’evoluzione delle modalità di acquisto e di gestione della spesa nella regione.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.