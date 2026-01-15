Acqua latte e bevande gasate | ecco cosa finisce nel carrello della spesa online dei romagnoli
L’analisi del 2025 di EasyCoop evidenzia come acqua, latte e bevande gasate rappresentino una quota significativa degli acquisti online dei romagnoli. La crescente diffusione della spesa digitale e l’integrazione con le abitudini quotidiane testimoniano un cambiamento nelle preferenze di consumo, con un utilizzo più strutturato del servizio di consegna a domicilio o presso i locker Coop. Questi dati riflettono l’evoluzione delle modalità di acquisto e di gestione della spesa nella regione.
Un utilizzo più strutturato della spesa online e una crescente integrazione con le abitudini di acquisto quotidiane: sono questi i principali risultati che emergono dall’analisi dell’andamento del 2025 di EasyCoop, il servizio di spesa online, con consegna a casa o presso un locker di Coop. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: La guerra ci è finita nel carrello della spesa
Leggi anche: Scegliere cosa mangiamo è un atto politico. La Chef Bowerman provoca: perché buttiamo via i soldi (e il cibo)? La sua rivoluzione parte dal carrello della spesa
Crisi dell'anidride carbonica: birra, acqua minerale, bibite gassate, le bevande a rischio - Insomma, il rincaro dei prezzi della bolletta finisce anch’essa dritta dritta nei ... notizie.tiscali.it
Quando fa caldo, l'acqua è la migliore opzione possibile per idratarsi? E le bevande per gli sportivi? - Durante le giornate calde, si sa, il pericolo disidratazione è sempre alle porte, specie per anziani e bambini, che spesso sentono meno lo stimolo della sete. corriere.it
Contrordine, non è l’acqua la bevanda più idratante, lo studio che stravolge tutto - Quando arriva l’estate e il caldo si fa sentire, l’istinto ci spinge a cercare un bicchiere d’acqua fredda per placare la sete. greenme.it
Deliziosa torta all'acqua: golosa e leggera, senza burro, latte e uova! INGREDIENTI Acqua Zucchero di canna o bianco Olio Semi di vaniglia (o scorza di limone/arancia) Farina Lievito Cacao amaro in polvere (opzionale) Zucchero a velo facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.