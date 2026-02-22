Arrivano le barriere galleggianti per la raccolta dei rifiuti nei canali

Le barriere galleggianti sono state posizionate per fermare i rifiuti nei canali Portatore e Diversivo Linea a Terracina. La causa principale è l’aumento dei rifiuti trasportati dall’acqua durante le piogge. Le nuove barriere sono state installate da un’azienda locale per migliorare la pulizia delle acque e ridurre l’inquinamento. Nei prossimi giorni, si monitoreranno i risultati di questa iniziativa sul territorio.

Si tratta di un progetto sperimentale avviato dalla Provincia sul territorio di Terracina. Arrivano i materiali: si procede Barriere galleggianti per la raccolta di rifiuti lungo i canali fiume Portatore e Diversivo Linea, nel territorio di Terracina. E' un progetto sperimentale avviato dalla Provincia. Si tratta di un intervento che rientra nel "Progetto sperimentale per l'installazione di barriere galleggianti per la raccolta dei rifiuti sui canali principali fiume Portatore e Diversivo Linea nel comune di Terracina", il cui progetto esecutivo è stato approvato con determinazione del settore Tutela del Territorio e Sviluppo Sostenibile.