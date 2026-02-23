10 mete per andare al mare a cui forse non avevi pensato spendendo poco

Una guida propone dieci mete per il mare, scelte per chi cerca destinazioni economiche e meno affollate nel Mediterraneo. La lista include spiagge nascoste e paesaggi autentici, ideali per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla bellezza. Le località selezionate offrono servizi accessibili e un’atmosfera autentica, lontano dai percorsi turistici più frequentati. Queste destinazioni rappresentano un’opportunità per scoprire angoli nascosti del mare senza spendere troppo.

Tra destinazioni inflazionate, costi che salgono e località ormai schiacciate dall’overtourism, i viaggi estivi rischiano di trasformarsi in una corsa a ostacoli. Eppure, guardando appena oltre le solite rotte, esiste ancora un Mediterraneo meno rumoroso e più economico. Questa selezione nasce proprio con questo intento, provare a selezionare mete di mare low budget, tutte raggiungibili senza lunghi voli intercontinentali, tutte affacciate sul Mediterraneo, ma lontane dall’immaginario più scontato dell’estate europea. Spesso si tratta di luoghi dove il mare è protagonista, ma non l’unico motivo per andarci: città di porto con una storia da scoprire, isole rimaste ai margini dei grandi flussi, tratti di costa dove la natura ha ancora spazio e i prezzi non sono stati riscritti dal turismo di massa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

