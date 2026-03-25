Pagamento pensioni aprile 2026 | calendario in Poste e banca date ufficiali importi e cedolino INPS

Il pagamento delle pensioni di aprile 2026 sarà effettuato all’inizio del mese, con accrediti diretti sui conti correnti bancari e pagamento presso gli uffici postali. Le date ufficiali e gli importi saranno comunicati dall’istituto nazionale di previdenza sociale e dalle banche coinvolte. I cedolini saranno disponibili secondo il consueto calendario, assicurando la corresponsione puntuale delle somme ai pensionati.

Il pagamento delle pensioni di aprile 2026 avverrà come di consueto all’inizio del mese, con accredito sia per chi riceve l’assegno su conto corrente bancario sia per chi lo ritira presso gli uffici postali. In questo mese non sono previsti slittamenti e il pagamento partirà dal primo giorno bancabile, secondo le regole stabilite dall’INPS per tutto il 2026. Vediamo nel dettaglio il calendario, le date di ritiro alle Poste, cosa cambia negli importi e cosa controllare nel cedolino. Pensioni aprile 2026: quando arriva il pagamento. In base alle regole fissate dall’INPS, le pensioni vengono pagate il primo giorno bancabile del mese, salvo il mese di gennaio che fa eccezione.🔗 Leggi su Pensionipertutti.it Il calendario dei pagamenti Inps di aprile 2026, dalle pensioni alla Naspi: tutte le dateL’Inps ha pubblicato il calendario relativo a tutti i pagamenti del mese di aprile 2026, dalle pensioni all’Assegno unico e alla NASpI. PENSIONI APRILE 2026: +40€ SUBITO! Date Ufficiali Pagamento e Novità INPS