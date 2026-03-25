Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità un maxi-piano di 20.000 metri quadrati che include una nuova piazza, un bosco verticale e 192 appartamenti. La variante al Piano di governo del territorio riguarda un progetto discusso per oltre vent’anni, con le prime proposte risalenti al 2001. La decisione segna un passaggio importante per lo sviluppo urbanistico della zona.

È un via libera che pesa, con voto unanime del Consiglio comunale, per un'opera di cui si parla da più di 20 anni, ora in variante al Pgt, i cui albori urbanistici risalgono al lontano 2001: altri tempi, altra città. Con le modifiche del caso, dettate dall'attualità, è ormai definitiva l'approvazione del Piano attuativo Pav-16, parte del "Comparto Milano" e relativo alle aree situate sul lato est di Via Eritrea, tra Via Vantini, Via Somalia e Via Cassala, presentato dalle società Borgo Milano slr e Cgt Costruzioni Brescia srl.Il progetto e la varianteAnche il progetto è cosa definitiva: interessa tre lotti principali, gli ex... 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Nuova piazza, bosco verticale, 192 appartamenti: via libera al maxi-piano da 20mila mq

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