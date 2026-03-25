Nel bosco senza scuola né vaccini Bimbi portati via dalla comunità

Due bambini di 7 e 11 anni, uno italiano e l'altro tedesco, sono stati affidati alle autorità dopo essere stati trovati in una comunità nel bosco di Gibilmanna, una località montana vicino a Cefalù. I minori vivevano lì da alcuni mesi, senza accesso a scuola né vaccini. La vicenda riguarda la rimozione dei minori dalla comunità da parte delle forze dell’ordine.

Due bambini di 7 e 11 anni, uno italiano e l'altro tedesco, vivevano da alcuni mesi, e fino a sabato scorso, in una comunità nel bosco di Gibilmanna, località montana vicina a Cefalù. La polizia giudiziaria della procura dei minorenni li ha prelevati da un casolare umido e in abbandono, insieme alle madri, e su disposizione della procuratrice Claudia Caramanna li ha condotti nella casa di un familiare di una delle donne. Lo scrive Repubblica-Palermo. I bambini dormivano su un materassino gonfiabile, secondo quanto ricostruito dalla polizia, e sembra che non siano mai andati a scuola e non sono stati mai vaccinati. Nella comunità - guidata da un "santone" tedesco - vivono una quindicina di persone, di varia nazionalità, alcune delle quali hanno preso in affitto delle villette nella zona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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