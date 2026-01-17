' Ndrangheta il boss di Cioccolatò fuma e guarda i suoi picchiatori che aggrediscono la vittima | Io lo ammazzo
In un contesto di criminalità organizzata, il comportamento di figure come Francesco Ferrara evidenzia l’importanza dei silenzi e delle azioni non visibili. Mentre i presunti complici si comportano con minacce e violenza, Ferrara osserva senza intervenire, sottolineando il ruolo di chi, anche in ambienti criminali, può scegliere di mantenere il riserbo. Questa dinamica riflette le sfumature di una realtà spesso nascosta e complessa.
Lo spessore criminale di una persona passa anche dai silenzi. Mentre i presunti complici già condannati ingannano, minacciano di morte e aggrediscono con metodi mafiosi la loro vittima in pieno giorno, Francesco Ferrara guarda tutto da vicino, fuma e resta muto. L’imprenditore di 49 anni, tra gli. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
'Ndrangheta, il boss di Cioccolatò fuma e guarda i suoi picchiatori che aggrediscono la vittima: “Io lo ammazzo” - Le motivazioni della condanna di Lo Surdo, Masotina e Spera documentano nel dettaglio il sequestro subito da un ex dipendente del ras delle bancarelle Francesco Ferrara, a Torino. torinotoday.it
