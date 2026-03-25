Napoli troppe strade a rischio | ecco la mappa del pericolo

Nel 2025, la mappa delle strade a rischio a Napoli comprende principalmente il Corso Garibaldi e il Corso Vittorio Emanuele. Nel 2026, entrambe queste arterie sono state coinvolte in incidenti che hanno portato a travolti. La classifica evidenzia le vie più pericolose della città, con un focus sui luoghi dove si sono verificati i principali episodi di investimento.

Nella classifica 2025 delle strade di Napoli a maggior rischio, le prime due sono state il Corso Garibaldi e il Corso Vittorio Emanuele, proprio le strade dove nel 2026 sono state travolte e uccise tre persone in due giorni. Il dato viene dal report annuale, ancora in corso di perfezionamento, che la polizia municipale realizza ogni anno sull’incidentalità stradale a Napoli. Si tratta di un lavoro, determinante ai fini delle decisioni sulla sicurezza, che il comandante, il generale Ciro Esposito, chiede all’unità operativa infortunistica stradale retta dal sottotenente Vincenzo Cirillo. Proprio sulla scorta di questi dati è stato predisposto... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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