Il Milan ha annunciato il rinnovo di contratto con il portiere Maignan, che ha recentemente firmato un nuovo accordo con il club. Ieri è stato pubblicato un documentario dedicato al giocatore, nel quale lui stesso ha condiviso alcune sue riflessioni. La decisione di prolungare il contratto evidenzia l’importanza del portiere per i rossoneri.

Milan, Maignan ha firmato da poco il rinnovo di contratto con i rossoneri legandosi praticamente a vita con il Diavolo. Il francese ha firmato fino al 2031 stagione nella quale l'ex Lille avrà 36 anni e quindi sarà già in là con la sua carriera. Una scelta importante per il giocatore, ma soprattutto per il Diavolo. Non è stata una trattativa facile visto quanto successo pochi mesi fa: un rinnovo che sembrava fatto con il Milan che si sarebbe tirato indietro, salvo poi tornare a discutere con Maignan e chiudere stavolta davvero l'accordo per il futuro. Come abbiamo detto più volte è stata una mossa importantissima per il Milan a livello di campo: avere un portiere forte e decisivo come Maignan ti porta tanti punti e può cambiare anche alcune partite in favore del Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, su Maignan hai preso la scelta giusta: un giocatore così non si trova ovunque

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