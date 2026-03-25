Dal 25 marzo al 17 maggio 2026, il Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano ospita la mostra personale di Wu Jian’an intitolata Metamorphoses. L’esposizione presenta le sue opere che si concentrano sulla rigenerazione artistica, offrendo un’ampia panoramica delle sue creazioni. L’evento è dedicato alla presentazione di lavori che esplorano temi di trasformazione e rinnovamento attraverso diverse tecniche.

Cosa: La mostra personale Metamorphoses. L’arte che trasforma dell’artista Wu Jian’an. Dove e Quando: Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano; dal 25 marzo al 17 maggio 2026. Perché: La prima monografica in un museo italiano di uno dei più influenti artisti cinesi contemporanei, capace di fondere millenarie tradizioni orientali e avanguardia. Un dialogo millenario tra Pechino e le Terme di Diocleziano. Le imponenti Aule X e XI delle Terme di Diocleziano si trasformano in un palcoscenico dove il tempo sembra annullarsi. La mostra Metamorphoses. L’arte che trasforma segna il debutto solista in un’istituzione museale italiana di Wu Jian’an, artista nato a Pechino nel 1980 e figura centrale del panorama creativo globale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Metamorphoses: l’arte rigenerativa di Wu Jian’an a Roma

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