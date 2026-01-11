Francesca Tocca e l’addio a Raimondo Todaro | Mi ha mancato di rispetto

Francesca Tocca si racconta in occasione dell’addio a Raimondo Todaro, commentando gli eventi e il motivo della separazione. Durante l’intervista a Verissimo, l’artista ha espresso il suo punto di vista sulla rottura, evidenziando alcune dinamiche personali e professionali. Un’occasione per comprendere meglio una vicenda che ha attirato l’attenzione del pubblico, mantenendo un tono rispettoso e sobrio.

Francesca Tocca si confessa sull'addio a Raimondo Todaro e a Verissimo ne approfitta per togliersi qualche sassolino dalla scarpa riguardo la rottura con il ballerino. Legati da tantissimi anni e genitori di Jasmine, i due si sono sposati nel 2014 e, dopo una breve crisi avvenuta qualche anno fa erano tornati insieme, più innamorati che mai. Poi la rottura, raccontata proprio nel salotto di Silvia Toffanin dallo stesso Todaro. In quell'occasione il ballerino e insegnante di danza aveva rivelato: "Io non la vedevo felice, sorrideva poco, qualcosa l'avevo sbagliata, questo ha poi spento anche me e, a un certo punto, sono arrivato a non sopportarla più questa cosa qua".

