Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha commentato l’andamento della squadra e la recente vittoria sul Benfica durante un’intervista a Prime. Ha sottolineato il senso di fiducia e determinazione che caratterizza il gruppo in questa fase, spiegando anche il significato dell’esultanza collettiva post-match. Un discorso centrato sulla volontà di continuare a lavorare con impegno e spirito di squadra.

Pierre Kalulu ha parlato ai microfoni di Prime dopo la vittoria sul Benfica, spiegando la situazione della squadra e parlando dell’esultanza di gruppo. Pierre Kalulu è stato intervistato da Prime dopo la vittoria di ieri sera. Ecco cosa ha detto. LE ULTIMISSIME JUVENTUS JUVE PRONTA A LOTTARE – «Non mi piace fare tanti paragoni, sai com’è, ma la verità è che oggi ci sentiamo bene, anche quando siamo in difficoltà siamo pronti a lottare, siamo con la consapevolezza delle nostre forze» L’ESULTANZA – «L’importanza di questa esultanza, non è di capire, ma di piacere, se ti è piaciuta. Queto è importante, se ti è piaciuta, è il top. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kalulu a Prime: «Oggi ci sentiamo bene, siamo pronti a lottare. Esultanza? Ecco quando spiegheremo cosa significa»

