Il magnesio e la melatonina sono spesso usati come rimedi naturali per favorire il sonno. Il magnesio contribuisce alla funzione muscolare e nervosa, mentre la melatonina è un ormone che regola il ciclo sonno-veglia. La loro combinazione viene proposta come soluzione per chi soffre di insonnia e difficoltà a dormire. Sono disponibili in diverse formulazioni e modalità di assunzione, sia in compresse che in gocce.

Care amiche, quante di noi hanno passato almeno una notte a fissare il soffitto, contando pecore che sembrano non finire mai o ripassando mentalmente la lista della spesa per il giorno dopo? L’insonnia, purtroppo, è una compagna di viaggio frequente, specialmente quando lo stress bussa alla porta o quando gli ormoni — sì, sempre loro! — decidono di fare i capricci. Tuttavia, dormire bene non è un lusso, ma una necessità biologica per la nostra salute fisica e mentale. Se siete stanche di svegliarvi più stanche di quando siete andate a letto, è il momento di scoprire un "duetto" formidabile che la natura ci mette a disposizione: Magnesio e Melatonina. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Magnesio e Melatonina: il kit di pronto soccorso per le notti in bianco

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