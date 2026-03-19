Recentemente si è parlato molto di quale sostanza sia più efficace per migliorare il sonno: melatonina o magnesio. La discussione si concentra sulle differenze tra le due soluzioni, spesso considerate alternative naturali per favorire il riposo. In passato, alcune persone consideravano normale dormire poche ore, mentre oggi la tendenza è quella di puntare a otto ore di sonno.

Melatonina o magnesio ? Dieci anni fa, vantarsi di dormire solo quattro ore era motivo di orgoglio. Oggi? Otto ore rappresentano la vera mossa vincente. Nell’era del «biohacking», tra punteggi sul tracker, bagni ghiacciati e podcast sulla longevità, una notte di sonno completa è diventata l'elemento fondamentale per migliorare le prestazioni. Sapere che hai bisogno di una bella dormita e ottenerla davvero sono però due cose molto diverse. Mantenere una buona igiene del sonno la sera è importante per dormire bene in modo costante, ma molte persone per riuscire ad addormentarsi, si rivolgono anche al reparto integratori, il più delle volte alla melatonina o al magnesio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Melatonina o magnesio, quale dei due funziona meglio per dormire?

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