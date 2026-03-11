Bianca Berlinguer brutte notizie per lei | cosa sta succedendo

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset lo scorso luglio, era stato annunciato un doppio impegno televisivo per Bianca Berlinguer. Ora, ci sono notizie che riguardano direttamente la conduttrice e il suo ruolo nel gruppo televisivo. La situazione è attualmente oggetto di attenzione e si stanno verificando sviluppi legati alla sua presenza in televisione.

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset dello scorso luglio era stato annunciato un doppio impegno televisivo per Bianca Berlinguer. La giornalista, già alla guida del talk politico È sempre Cartabianc a su Rete 4, avrebbe dovuto condurre anche un nuovo programma di approfondimento politico in seconda serata su Canale 5. Il progetto era stato presentato come una delle novità più rilevanti dell'offerta informativa di Mediaset, con l'obiettivo di rafforzare l'approfondimento politico anche sulla rete ammiraglia. Tuttavia, a distanza di mesi dall'annuncio, della trasmissione non si è più saputo nulla.