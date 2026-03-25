L’opposizione ha già comunicato i numeri dei voti contrari, ma l’Istituto Cattaneo precisa che si tratta di una maggioranza molto stretta. Dopo ogni crisi politica, si procede con una verifica dei risultati e delle responsabilità. La situazione rimane incerta, e i dati disponibili non indicano ancora una chiara maggioranza per il governo.

Come dopo ogni terremoto è il momento della conta dei danni e della ricerca delle responsabilità. Dopo la scossa tellurica del referendum sulla giustizia, i principali indiziati della vittoria del No sono i giovani dai 18 ai 28 anni. Quella generazione Z che, pur odiando tutto e tutti, della politica conosce poco o nulla. Oltre che i delusi del centrodestra, soprattutto dalle parti di Forza Italia e Lega. La partecipazione al voto è stata importante: il 58,9% di affluenza indica che c’è stata un’attenzione particolare da parte degli italiani, anche se sicuramente in pochi hanno capito davvero i contenuti della riforma; chi ha votato No era più interessato alle conseguenze politiche che ne sarebbero derivate. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’opposizione dà già i numeri ma sommando i No non si governa

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