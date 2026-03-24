Arriverà l’ arcivescono di Milano, monsignor Mario Delpini, domani alle 16 a Limbiate per celebrare i funerali di don Massimo Donghi, il parroco alla guida della comunità pastorale di San Giorgio che si è spento domenica a 55 anni. La camera ardente è stata allestita nella chiesa parrocchiale ed è meta di numerosi fedeli. Ad agosto 2025 il sacerdote aveva annunciato la grave malattia con la necessità di sottoporsi a un lungo ricovero. Originario di Seveso, don Massimo era entrato in seminario giovanissimo, seguendo una vocazione solida che lo portò all’ordinazione nel 1996 per mano del cardinale Martini. Era stato a Macherio otto anni come coadiutore, poi a Besana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anche Delpini ai funerali di don Massimo

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