L’estate di Rai1 inizia a prendere forma. I vertici della Tv di Stato stanno componendo i palinsesti che terranno compagnia ai telespettatori nei mesi più caldi dell’anno. Uno dei tasselli, anzi uno dei pilastri della programmazione, è “Camper” che illumina il mezzogiorno estivo dell’ammiraglia durante la pausa di “È sempre Mezzogiorno”, che tornerà a settembre con Antonella Clerici. “Squadra che vince non si cambia” sottolinea il bene informato Hit su Affari Italiani. E così da giugno ai primi di settembre torna “Camper” con al timone Peppone che proseguirà il viaggio nell’Italia tra cucina e turismo. Ascolti in crescita nel 2025, con oltre un punto in più sull’anno precedente, e dunque conferma obbligata per “Camper” e Giuseppe Calabrese, volto tra i più amati del daytime che continuerà a guidare anche “Linea Verde”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - L’ESTATE DI RAI1 ALL’INSEGNA DI CAMPER: “SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA”

Articoli correlati

Leggi anche: Peppone guida ancora “Camper” su Rai1 nell’estate 2026

Approfondimenti e contenuti su L'ESTATE DI RAI1 ALL'INSEGNA DI CAMPER...

Temi più discussi: Rai, Camper e Peppone confermati per l’estate 2026. Anteprima; Speciale Tg1 del 22/03/2026; Vanessa Scalera: Vivo in una calda estate d’amore. L'addio a Imma Tataranni? Non sono pentita; Fiorello parte con 'La Mattinanza' su Rai2 ma per il mattino di Rai1 è un boccone amaro.

Rai, Camper e Peppone confermati per l’estate 2026. AnteprimaL'appuntamento con la nuova stagione di Camper è fissato già da ora per il prossimo mese di giugno, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno su Rai1 con Peppone e nella versione In viaggio nella mezz'ora p ... affaritaliani.it

Location L’Invisibile, dov’è ambientata la fiction di Rai1/ Tutti i luoghi: da Roma a PalermoQuali sono le location della fiction L’Invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro con protagonista Lino Guanciale? Da Trapani a Palermo Questa sera su Rai1 in prima serata dopo l’appuntamento ... ilsussidiario.net

Gino Paoli e quel concerto magico nell'estate del 1993 al Lido di Mortelle a Messina https://gazzettadelsud.it/p=2189159 - facebook.com facebook

CdS - Estate con #Inter-Juve e Inter-Milan in Australia. Più un altro big match: il programma x.com